Tatá Werneck recebe elogios por atuação em Amor à Vida

A humorista Tatá Werneck, que está no elenco da nova novela das 21h, Amor à Vida, da Globo, tem arrancado elogios da produção da emissora por conta de sua desenvoltura em frente às câmeras.

Segundo informações da colunista Keila Jimenez, do jornal "Folha de S. Paulo", a cena em que a personagem de Tatá, a periguete Valdirene, tenta seduzir o jogador Neymar, deve ser uma das mais aclamadas pelo público. A cena, segundo se comenta nos bastidores da novela, promete render muitas gargalhadas. A participação do craque do Santos na produção foi gravada em apenas um dia.

De Walcyr Carrasco, Amor à Vida estreia no próximo dia 20 de maio, substituindo Salve Jorge. No elenco estão confirmados nomes como Malvino Salvador, Paolla Oliveira, Mateus Solano, Antônio Fagundes, Susana Vieira, Gabriela Duarte, Juliano Cazarré e Klara Castanho.

