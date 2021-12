Tatá Werneck festeja fim da dieta após gravidez de Valdirene

Tatá Werneck está feliz da vida com a gravidez de Valdirene, sua personagem em Amor à Vida. Isso porque a atriz, que vive de barriga de fora devido aos modelitos da piriguete, vai poder sair da dieta. "Eu amei! Amei! Agora vou poder voltar a comer carboidrato!", comemorou a atriz e humorista em entrevista à Caras Online.

Apesar de dizer que já engordou um pouquinho, a "inteligência pura" da novela de Walcyr Carrasco exibe uma barriga sequinha desde o início da trama. "Estava difícil ficar andando com aquela barriguinha de fora. E eu ainda engordei muito com a Valdirene, porque em toda cena ela come alguma coisa. Para colocar as roupas dela precisa de uma alavanca e três caras para ajudarem a fechar", disse.

Valdirene vai realizar o desejo da mãe, Márcia (Elizabeth Savalla), e engravidar nos próximos capítulos de Amor à Vida, da Rede Globo. A identidade do pai da criança, no entanto, será mantida em segredo pelo autor por um bom tempo.

adblock ativo