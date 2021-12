Tássia Camargo vai processar quem criticou foto sua com Lula

A atriz Tássia Camargo declarou que vai processar o internauta que criticou uma foto dela com o ex-presidente Lula em sua página no Facebook, nesta segunda-feira, 7.

"Bom dia amigos. Numa postagem SOBRE TEATRO que coloquei na minha fanpage. Recebi esse comentário que já foi encaminhado para os meus advogados. Crime. Calúnia, difamação e Danos Morais. Tu tu para esse senhor José Celony Torquato..

https://www.facebook.com/josecelony.torquato/info?collection_token=100000222036658%3A2327158227%3A8", escreveu a atriz, citando o autor do comentário.

Logo depois que Tássia postou a foto com Lula, o seguidor escreveu: "Traidor, comunista, assassino do povo brasileiro com o roubo de mais de 2 trilhões de reais da saúde, educação e segurança. Pelo jeito tu também é da quadrilha dele. Tenha vergonha de você", disse.

Além dele, outras pessoas também criticaram a imagem e a iniciativa da atriz em processar um seguidor da sua página da rede social. Tássia não informou se pretente pedir uma indenização pela ação do internauta.

