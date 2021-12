O sanfoneiro Targino Gondim vai estrear como ator na série Amores Roubados, da Rede Globo. Bem, na verdade ele não terá um papel com um nome, e sim interpretará um sanfoneiro que cuidará de uma orquestra sanfônica mirim. "Falei para o pessoal da produção sobre esse projeto e eles gostaram tanto que inseriram a orquestra na trama", contou em entrevista por telefone. O músico vai acompanhar as gravações da garotada e prepará-las para a intensa maratona de filmagens, que acontece durante o mês de agosto.

O convite partiu do diretor José Villamarim. "Topei na hora. Sempre é bom ver que seu trabalho tem um alcance que faz as pessoas lembrarem de você", disse. A trilha da série também terá canções de Gondim, dentre elas, "Para se Aninhar", uma das primeiras canções do sanfoneiro que foi gravada por Elba Ramalho.

A minisérie Amores Roubados vai contar a história de Dora (ísis Valverde), que se apaixona por um sommelier (Cauã Reymond) e, depois de viver um caso de amor proibido, descobre que está grávida. O pai da jovem se irrita com o caso da filha e a empareda, para que não passe vergonha perante a sociedade. A trama é baseada em textos publicados em 1910, em um jornal de Recife com o título "A Emparedada da Rua Nova".

O elenco conta ainda com Dira Paes, Patrícia Pillar, Cássia Kiss e Murilo Benício. Amores Roubados está prevista para ir ao ar em janeiro de 2014.

Ouça abaixo a canção Pra se Aninhar

Bruno Porciuncula Targino Gondim vai participar de série global

