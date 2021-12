Targino Gondim lança Orquestra Sanfônica

O forrozeiro Targino Gondim, um dos maiores sanfoneiros do país, está ensaiando com a recém-formada Orquestra Sanfônica, que reúne 15 sanfoneiros do Vale do São Francisco.

Idealizada pelo cantor em parceria com o produtor cultural Celso Carvalho, a orquestra surgiu no início deste ano e apresenta um repertório de choro, samba, tango, bossa nova, forró, xote e marchinhas juninas, além do tradicional baião imortalizado por Luiz Gonzaga.

O rei do baião, inclusive, será o homenageado da Orquestra Sanfônica no período do São João, quando o grupo inicia as apresentações pelos municípios baianos.

