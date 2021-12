Tapa na cara causa confusão nos bastidores de Balacobaco

Durante a gravação de uma cena em que Fabiana, personagem de Alice Assef, daria um tapa na cara de Isabel, vivida pela atriz Juliana Silveira, na novela Balacobaco (TV Record), o diretor Guto Botelho teria gerado um forte atrito entre as atrizes.

De acordo com o portal Uol, Botelho não estaria satisfeito com a falta de naturalidade da cena e teria exigido que fosse repetida por diversas vezes, o que causou estresse nas intérpretes. Nervosa, Alice Assef, acidentalmente, acabou dando uma forte bofetada no rosto de Juliana Silveira, que teria discutido com o diretor e abandonado os estúdios da emissora paulista.

As gravações teriam sido interrompidas por mais de uma hora e somente a presença de Edson Spinello, diretor-geral da trama, teria conseguido acalmar os ânimos.

