Taís Fersoza e Michel Teló bem juntinhos

O romance do cantor Michel Teló com a atriz Taís Fersoza vai mesmo de vento em popa. No último sábado, 13, dia em que Taís completou 29 anos de idade, Teló fez uma declaração de amor para a namorada em sua página no Instagram. Já no domingo, 14, foi a vez da atriz se desmanchar para o amado. Ela postou uma foto em que os dois aparecem abraçados e agradeceu por estar tão feliz.

