Tais Araújo muda visual para novo filme

A atriz Tais Araújo publicou uma foto em sua conta no Instagram, na manhã desta quinta-feira, 4, para exibir seu visual novo. Ela aderiu a cabelos mais longos, lisos e escuros.

Na legenda da foto, Tais afirma que a transformação durou cinco horas e que sua cabeça ainda estava dolorida. A atriz ainda acrescentou que vai permanecer assim por 45 dias.

"Bom dia, meu nome é Dolores...essa atrás é a que escova, lava, borda, enrola essa cabeleira todos os dias!!! @claudiacruz7, suas mãos são mágicas! Novo cabelo, para novo trabalho! 5 horas para costurar essa juba na minha cabeça! Obrigada @martaguimaraesalongamentos, apesar da minha dor de cabeça, o resultado ficou demais! Perfeito pro filme! E agora vamos lá, 45 dias com outra cara, eu amo!", escreveu a atriz.

O upgrade no visual é para sua personagem no filme "Ladrões de Caneco". O longa conta, com humor e de maneira dinâmica, a história do assalto onde a taça Jules Rimet, prêmio maior da Copa do Mundo de futebol e símbolo do tricampeonato brasileiro, foi levada por três ladrões, em 1983.

Tais deu à luz Maria Antônia, fruto de seu casamento com o ator Lázaro Ramos, há menos de dois meses. Ela ainda está em processo de perda de peso após a gestação, pois ganhou 10 kg.

