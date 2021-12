Taís Araújo, Grazi Massafera e Isabelli Fontana em Cannes

As beldades brasileiras Taís Araújo, Grazi Massafera e Isabelli Fontana deram um show de beleza e simpatia ao passarem pelo tapete vermelho do Festival de Cannes 2014. Representantes da marca L´Oréal Paris Brasil, elas participam da première do filme "Saint Laurent", no sábado.



Grazi ainda usou seu Instagram para falar um pouco do encontro com as colegas de trabalho. "#JuntasEmCannes ... a gente trabalha e se diverte", escreveu a atriz.

adblock ativo