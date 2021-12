Taís Araújo coloca aplique para ir a evento no RJ

Taís Araújo surpreendeu o público ao aparecer com o cabelo longo na noite desta segunda-feira, 28, durante uma premiação no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Usando um cabelo curto para a personagem Verônica, de "Geração Brasil" (Globo), a atriz passou o dia alongando as madeixas.

O novo visual, que já será retirado ainda nesta terça-feira, 29, por conta das gravações da trama, foi um pedido da atriz ao seu cabelereiro. Segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, a atriz queria mudar o look para apresentar a cerimônia ao lado do marido, Lázaro Ramos.

