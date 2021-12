Tainá Müller esbanja sensualidade em capa de revista

Tainá Müller, é a capa da edição de junho da Boa Forma. A atriz, que vem surpreendendo ao interpretar a fotógrafa Marina, em "Em Família", contou que aposta na alimentação funcional para garantir disposição e cumprir sua agenda complicada e para manter o corpo sequinho.



"De tempos em tempos, também faço uma dieta detox. Não com o objetivo de emagrecer, mas para dar aquela limpada no organismo. Passo uma semana sem carne, ovo, leite e derivados. E também corto açúcar, álcool, café e glúten.", contou a atriz.



Aos 31 anos, com 1,69 cm e pesando 52 kg, Tainá sempre gostou de atividades físicas. "Adoro a sensação que o exercício traz. Claro que às vezes bate preguiça. O segredo é forçar um pouco a barra, já que compensa. O bom é que também vicia. Depois de um tempo, o corpo passa a pedir mais movimento."

