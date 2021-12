"Tá na Tela" será extinto e Bacci comandará novo programa

Luiz Bacci vai comandar um novo programa na Band a partir de janeiro. Uma edição nacional do "Café com Jornal", das 8h até 9h30, segundo um anúncio da emissora. A notícia marca a extinção do "Tá na Tela", programa que o jornalista apresenta na emissora desde que saiu da Rede Record em agosto.

A Band vê Bacci como uma peça-chave em seu elenco, por isso ele irá comandar o Miss Universo, ao lado de Renata Fan. E irá assumir o Band Folia - cobertura do Carnaval de Salvador feito pela emissora.

O jornalista poderá ter, ainda, um programa semanal. "Bacci é uma peça-chave, que sai da tarde para compor a nossa estratégia de fortalecer o jornalismo logo no início do dia", disse Diego Guebel, diretor-geral de conteúdo da Band, no comunicado divulgado pela emissora.

Segundo o site UOL, desde que assumiu o "Tá na Tela", o jornalista não atinge os mesmos resultados que ele tinha na Record, onde, geralmente, chegava ao segundo lugar do Ibope.

adblock ativo