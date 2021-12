Suzana Vieira e Elizabeth Savalla evitam se cruzar na Globo

A equipe de Amor à Vida, próxima novela das 21h da Globo, tem tido trabalho com as atrizes Elizabeth Savalla e Susana Vieira. As veteranas não se falam desde um desentendimento durante as gravações de A Padroeira (Globo, 2001). Por isso, a produção da novela precisa se desdobrar para evitar que ambas se encontrem nos sets de gravações ou nos camarins.

De acordo com a colunista Keila Jimenez, para evitar um possível confronto entre os desafetos, todo o cronograma de gravações da novela está sendo planejado em torno disso, já que tanto Elizabeth quanto Susana possuem papéis centrais na trama de Walcyr Carrasco.

adblock ativo