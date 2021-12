Susana Werner desabafa após atuação de Júlio César

A atriz Susana Werner utilizou sua conta no Twitter na tarde deste sábado, 28, para desabafar. O assunto foi a atuação do seu marido, o goleiro Júlio César, na partida entre Brasil e Chile, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, que foi decidida nos pênaltis.

Júlio foi o destaque da partida ao defender duas cobranças de pênalti, além de um chute à queima roupa da seleção chilena nos últimos minutos do tempo corrido.

Após a disputa emocionante, que culminou com a vitória do Brasil, a loira afirmou que "a Copa poderia até acabar hoje" e agradeceu aos fãs que acreditaram no goleiro.

A atriz recebeu o apoio dos internautas, que também mandaram parabéns a Júlio. "Tô numa felicidade por ele que só Deus sabe, nós merecemos e ele literalmente merece mais que tudo", escreveu a usuária da rede social Irinha Rios.

"Parabéns querida seu marido é de OURO, foi fundamental hoje e chorei com ele agora, comovente!!!", ressaltou a internauta Cacau Moredi.

Confira as declarações de Susana Werner:

Para mim a Copa poderia até acabar hj, se é que vcs me entendem. Muito obrigada a todos q acreditaram no Julio, que torceram pela gente. — susana (@suwerner) 28 junho 2014

Para mim não importa o resto e sim o que ele fez para chegar até aqui. Deus obrigada por tudo. Amém — susana (@suwerner) 28 junho 2014

Outra coisa não darei entrevistas, espero que respeitem este meu momento, a estrela lá em casa é o Julio. — susana (@suwerner) 28 junho 2014

adblock ativo