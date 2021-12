Susana Vieira se declara para Renato Aragão e a mulher

Feliz com a recuperação de Renato Aragão, Susana Vieira resolveu fazer uma declaração ao humorista e a sua mulher Lílian nas redes sociais.

"Nosso querido Renato voltando pra casa com seu anjo Lilian... #amomuito", escreveu a atriz, na legenda da foto que postou no Instagram, onde Renato aparece feliz ao lado da esposa.

O humorista, mais conhecido pelo personagem Didi, teve alta nesta quarta-feira, 19, do hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro. Ele sofreu um enfarte no sábado, 15, um dia após a festa de 15 anos de sua filha Lívian Aragão.

