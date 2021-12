Susana Vieira posta foto com "nova" família

Susana Vieira postou no Instagram uma foto com sua "nova" família, a de Viver à Vida, novela da Rede Globo das 21 horas, que estreia nesta segunda-feira, 20. A atriz aparece ao lado dos colegas de elenco Antônio Fagundes, Paola Oliveira, Bárbara Paz e Mateus Solano. A imagem é um registro dos bastidores da gravação das primeiras cenas do folhetim.

"Família... #AmorAVida #Estreia hoje!", escreveu Susana, na legenda da foto.

