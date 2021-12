Susana Vieira já está de novo amor

Susana Vieira já engatou um novo romance. A atriz deixou ser fotografada trocando beijos e carinhos com o atual prefeito da cidade de Jaguariúna, no interior de São Paulo, Gustavo Reis, enquanto assistia o Desfile das Campeãs no camarote Brahma, no Rio de Janeiro.

Em janeiro, Susana anunciou o fim de seu namoro com o ator Sandro Pedroso. O casal, que estava junto desde 2009, separou-se no final de 2013.

