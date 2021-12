Susana Vieira e Sandro Pedroso se separam

Chegou ao fim o namoro de Susana Vieira e Sandro Pedroso. A informação foi confirmada ao site EGO pela assessoria de imprensa da atriz. O casal, que estava junto desde 2009, separou-se no final de 2013. Segundo o site, o Réveillon do casal já foi separado. Sandro foi com amigos para a casa da cantora Ana Carolina. Susana preferiu a companhia dos netos.

