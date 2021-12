Susana Vieira diz que fim de namoro foi bem-resolvido

A atriz Susana Vieira, 71 anos, falou que o fim do namoro de 5 anos com Sandro Pedroso, 29, foi bem-resolvido. Em entrevista à Caras, ela admite que uma separação é sempre sofrida, mas que objetivos de vida diferentes fizeram a relação do casal esfriar. "Nossos caminhos já não se cruzavam mais", disse a atriz, no ar com a personagem Pilar da novela Amor à Vida, da Globo.

Susana explicou que Sandro tem uma carreira para construir e precisava estudar fora. "A graça da nossa relação era justamente ficarmos grudadinhos.", disse a atriz.

A atriz ainda confessou que o rompimento não está sendo fácil. "Claro que está sendo sofrido. Saudade a gente sente. Eu estava acostumada com a presença do Sandro. Fui muito feliz ao seu lado. Vamos continuar amigos, a admiração de ambos é recíproca, a hora que um precisar, pode contar com o outro. Foi uma relação muito limpa, sem desrespeito. E teremos ligação por um bom tempo. Somos 'pais' de William, cachorro da raça yorkshire terrier. Temos guarda compartilhada", disse ela, aos risos.

Ao ser questionada se está aberta para um novo amor, Sussana disse que não tem como prever um novo relacionamento. "As flores no caminho você vai encontrando. E as pedras, também. Não tenho nada preconcebido ou predestinado", declarou.

Para combater a tristeza, a atriz diz que seu melhor remédio é o trabalho. "Minha vida só tem graça se eu estiver trabalhando. Como já disse, gosto de ir para minha escolinha, o Projac. É um prazer grande para mim."

adblock ativo