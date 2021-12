Susana Vieira aprova restaurante de Gianecchini e Antonelli

A atriz Susana Vieira foi conferir o restaurante Reynaldo Gianecchini e Giovanna Antonelli, nesta quarta-feira, 12. O Pomar Orgânico, que também tem como sócia a chef nutricionista Andrea Henrique, conhecida como a guru do detox, fica em em Itanhangá, na Barra da Tijuca, e tem como proposta oferecer uma alimentação saudável.

"Delícia de restaurante... Parabéns Giovanna Antonelli, Gianecchini e Andrea Henrique !!!", escreveu a atriz, na legenda da foto que postou no Instagram. Susana estava acompanhada do filho Rodrigo.

Sobre o cardapio do restaurante, Giovanna já tinha falado ao portal Gshow sobre o tipo de comida que o público pode encontrar."Uma comida bem específica. Um pouco vegano, um pouco vegetariano e um pouco orgânico", descreveu a atriz.

Gianecchini contou que esse tipo de alimentação lhe conquistou quando descobriu que tinha câncer e se preocupou em comer alimentos saudáveis. "Eu fiquei muito chato com comida depois do meu tratamento. Procurei as comidas com nutrientes, aliado ao sabor. Nada industrializado, que não seja fresco, orgânico. No Brasil é difícil de achar. Tem dia que não quero comer carne. Onde você vai que possa comer algo saboroso, que não tenha carne, mas tenha proteína? O nosso tem!", explica.

Coincidência ou não, Gianecchini e Giovanna vivem o casal Cadu e Clara na novela Em Família, da Globo, que serão donos de um restaurante nos próximos capítulos da trama.

"Foi hilária essa coincidência. Eu estou fazendo um laboratório lá no restaurante", revelou o ator.



Confirma mais fotos de Susana Vieira no restaurante:

