Suposto affair e 'soco' incendeiam folia de Daniela

O Carnaval de Daniela Mercury está sendo marcante não só pela performance em cima do trio, mas por duas situações, digamos, inusitadas. A primeira, e mais dolorida, foi quando a cantora levou um soco acidental de um dançarino durante desfile, anteontem, no Circuito Dodô.

O incidente deixou a artista com a boca sangrando e inchada. Apesar disso, segundo a assessoria de Daniela, o rapaz permanece no corpo de baile da cantora. O vídeo do soco ganhou as redes sociais e virou motivo de piada. Em um deles, adaptaram o áudio do locutor Galvão Bueno narrando a cena como se fosse uma luta de MMA.

Outro babado diz respeito à vida amorosa da musa. O fuxico que extrapolou os limites da Bahia é que a artista estaria com a namorada de sua antiga assessora de comunicação (e faz tudo), Fabiana Crato. O novo affair, confirmado por amigos próximos da jornalista seria Malu Verçosa. Pessoas próximas ao trio confirmam que, há alguns meses, Daniela iniciou um relacionamento com Malu o que teria ocasionado o fim do seu relacionamento com Fabiana. Além disso, a jornalista deixou o staff da cantora.

A história, que já ganhou os sites de entretenimento, não foi confirmada (nem desmentida) pela assessoria de comunicação de Daniela. A assessoria afirma que não comenta a vida pessoal da artista. A Chame Gente falou com Malu, que disse que não irá comentar o caso. "É um assunto para a assessoria de Daniela", disse ela. Fabiana também foi procurada, mas não foi localizada.

Em entrevista a um canal de TV, Daniela disse que está solteira, mas que seu coração já tem dono. Uma fonte da Chame Gente jurou que, anteontem, durante a passagem pelo seu camarote, onde Malu Verçosa estava, Daniela fez questão de cantar a música "O meu amor", do cantor Chico Buarque.

A canção é uma declaração de amor: "O meu amor /Tem um jeito manso que é só seu / E que me deixa louca / Quando me beija a boca". Daniela escolheu como tema, para este ano, "sexo, paixão e amor". Nada mais sugestivo.

