Supostas fotos de Anitta nua vazam na internet

Algumas imagens em que a cantora Anitta aparece supostamente nua começaram a circular na internet desde quarta-feira, 30. Os marmanjos ficaram ba-ban-do com as fotos, mas a assessoria de imprensa garantiu que os registros não são verdadeiros. "São montagens, não são fotos dela. O roubo do celular também não teve a ver com isso porque o aparelho não tinha esse tipo de conteúdo. Nem sabemos de onde veio isso", afirmou a assessoria para o site Ego.

Em agosto, o celular da cantora foi roubado, o que aumentou o rumor de que as fotos são verdadeiras e estariam no aparelho da funkeira.

adblock ativo