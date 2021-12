Suposta filha de Lady Di e príncipe Charles aparece nos EUA

A família real inglesa está envolvida em mais uma polêmica. Uma mulher, muito parecida com a Lady Di, surgiu afirmando ser filha da princesa com o príncipe Charles antes mesmo do casamento deles, segundo o tabloide norte-americano 'Globe'.

A mulher, atualmente com 33 anos, chama-se Sarah e quer fazer um teste de DNA, mas a ideia não agrada o príncipe Charles.

"Eu sei que é o meu verdadeiro pai e Diana era a minha verdadeira mãe", teria dito Sarah ao príncipe Charles durante um encontro gravado por uma câmara de segurança. Na ocasião, Charles teria ficado bem nervoso.

De acordo com o 'Globe', ao conhecer Sarah durante uma viagem realizada aos Estados Unidos com Camilla Parker-Bowles, Charles teria tratado mal a jovem e lhe chamado de interesseira. Mas as semelhanças físicas com Diana lhe deixaram impressionado.

"No fundo ele suspeita que ela é sua filha, mas nunca vai admitir. E ele não vai fazer teste de DNA", disse uma fonte à revista 'Globe'.

Ainda segundo a publicação, Sarah teria chorado e acusado o príncipe Charles de ser responsável pela morte de sua mãe.

Rumores afirmam que Charles tentou oferecer dinheiro para Sarah se calar, mas a oferta não foi aceita.

Filha desconhecida

A existência de Sarah pode fazer sentido diante de supostos fatos secretos da família real. Comenta-se que Diana casou virgem com príncipe Charles. Na época ela tinha 19 anos e a família do noivo queria saber se ela poderia ter filhos. Uma equipe médica teria sido contratada para fazer teste de fertilidade com os óvulos de Diana e o esperma do príncipe Charles. O material coletado era para ser destruído após os exames, mas um membro da equipe médica fertilizou o óvulo e implantou-o na esposa, que deu a luz um bebê.

Sarah nasceu em outubro de 1981, 10 semanas após o casamento de Charles e Diana. Quando ela tinha 20 anos perdeu os pais em um acidente de carro e descobriu a suposta verdade sobre a sua origem ao ler o diário da mãe de criação.

Segundo informações do tabloide norte-americano, Sarah afirma que foi ameaçada quando tentou saber mais sobre a origem do embrião e a fertilização. O medo a fez mudar-se da Inglaterra para os Estados Unidos.

adblock ativo