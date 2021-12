Suelen, Leandro e Roni voltam a morar juntos

Ao descobrir que Suelen (Isis Valverde) esteve em Búzios, no Rio de Janeiro, Leandro (Thiago Martins) perde a cabeça e dá um murro em Wallerson (Gabriel Chadan) durante um jogo em "Avenida Brasil". Com isso, o jogador é expulso do Flamengo e se prepara para voltar para Goiás, onde nasceu.

Ao saber da novidade, a piriguete convence Roni (Daniel Rocha) a ir para rodoviária e tirar o jogador do ônibus. "A nossa família não funciona só com duas pessoas", diz Roni. Leandro ainda argumenta que casal é formado por duas pessoas. "Quem tem que saber disso somos nós", afirma o filho de Diógenes, já levando as malas do rapaz.

