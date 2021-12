Sucesso do 'Lepo, Lepo' garante 19 horas de TV para Psirico

Após anos a fio de "reinado" nos noticiários e transmissões ao vivo das emissoras de TVs locais e nacionais sobre o Carnaval de Salvador, Ivete Sangalo perdeu o posto de mais tempo nas telinhas para Márcio Victor, em tempos de Lepo, Lepo.

O ranking foi divulgado nesta quinta, 6, a partir do monitoramento anual realizado pela empresa MidiaClip, em um trabalho coordenado pelo jornalista baiano Luís Cláudio Garrido.

Com 19 horas de transmissões, o Psirico ficou à frente de Bell Marques, que teve superexposição com a saída da banda Chiclete com Banana, e de Ivete - que ficaram em segundo e terceiro lugares, com 15h53 e 14h43, respectivamente.

O ranking relaciona os dez artistas e bandas que mais apareceram nas emissoras durante os dias da folia, assim como os blocos, trios e camarotes [confira abaixo as listas completas].

Afro

No monitoramento da cobertura televisiva dedicada aos blocos e trios elétricos, quem encabeça a lista é um "aniversariante". Comemorando 40 anos de trajetória, o afro Ilê Aiyê foi o bloco que mais atraiu a atenção das câmeras, com 12 horas de imagens exibidas.

Na sequência aparecem As Muquiranas (11h48) - bloco que teve como atrações Léo Santana, dando adeus ao grupo Parangolé, e o próprio Psirico - e o bloco Eva, que saiu com o novo vocalista Felipe Pezzoni, obtendo quase 9 horas de espaço.

Entre os camarotes, ficou na dianteira o Expresso 2222, do casal Flora e Gilberto Gil (5h36), seguido pelo Planeta Othon Band (4h17) e SBT (1h40).

Metodologia

"Fizemos a pesquisa entre os dias 27 de fevereiro e 4 de março - período oficial da festa - com base nas transmissões de TV ao vivo locais e na cobertura dos noticiários locais e nacionais - tanto da televisão aberta quanto fechada. Ao todo, foram pesquisadas as 18 emissoras mais importantes do país", explicou o jornalista Luís Cláudio Garrido.

