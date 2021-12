Subcelebridades querem Dhomini fora do BBB 13

Na última semana, Dhomini contou que arrancou, com um machado, todos os dentes de um cachorro que havia mordido ele. Foi o início da derrocada do favorito a vencer a 13ª edição do Big Brother Brasil. E agora, que está no paredão, subcelebridades, como ex-BBBs, usaram as redes sociais para pedir que o público vote pela saída dele.

Confira as tuitadas contra Dhomini:

Nicole Bahls: "Torcendo pra minha amiga Anamara... #ForaDhomini"

Monique Evans: "Dhomini vai cuidar da esposa grávida lá fora!!!! #FORADHOMINI Não adianta só torcer , tem que votar!!! #FICAMAROCA #FORADHOMINI FOCO .. HJ SÓ VOTO , NÃO RESPONDO NINGUÉM!!#FICAMAROCA!! Tem q votar #FORADHOMINI"

Lia Khey: "genthy final de semana fora do ar... agora vi que @OficialMaroca esta no paredão! Quero pedir ajuda a todos que gostam de mim .. #ficamaroca vamos votar muito ... @OficialMaroca merece ficar!!! foco no telefone e no site ... enquete não ganha paredão!!! Votem como se fosse por mim ... vamos com tudo!!! #ficamaroca"

Wesley Schunk: "Sem duvida nenhuma #FicaAnamara!!"

Kadu Parga: "@Moroqueiros @OficialMaroca no paredão contra Dhomini. Maroquita fica #ficamaroca #BBB13"

Marcelo Arantes: "Por um mundo melhor para os cães e as crianças. #ForaDhomini #FicaMaroca"

Renatinha: "Xô Dhomini! Pq "fora", é mt gentil. #FICAMAROCA Para quem adora alto astral, mulher bonita e divertida. #foradhomini P quem ama os animais, respeita crianças e homossexuais. Gente... Bjoks... Só vim dar força p Maroca mesmo."

