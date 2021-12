Sthefany Brito desabafa em rede social após acusações da avó

A atriz Sthefany Brito, 26, foi às redes sociais esclarecer o drama familiar exposto por sua avó em entrevista a um programa de TV na última quarta-feira, 19.

No programa, a avó da atriz afirmou que foi abandonada pela família e que estava passando dificuldades financeiras.

Entretanto, a irmã do também ator Kayky Brito, explicou em sua conta do Instagram que, na verdade, nunca teve contato com essa avó biológica, que abandonou a mãe e a tia ainda bebês e jamais procurou a família.

Dona Rosa, como se identificou no programa, também tem outros três netos, para os quais nunca ligou, segundo Sthefany.

"Bom, vamos lá, já que as pessoas acreditam em tudo que veem, e julgam sem saber a verdade. A quem interessar possa, quem tem o tempo livre de vir até meu Instagram e escrever o que bem entende, segue a minha verdade!", disse a atriz.

"Uma pessoa que abandona sua mãe e sua tia com meses de idade, você chama de 'vó'? Uma pessoa que nunca ligou no seu aniversário você chama de 'vó'? Que nunca participou de nada da sua vida, você chama de 'vó'? Eu não! Porque vó, assim como mãe e pai, não é quem te coloca no mundo, mas quem te cria, te dá amor e segura a sua mão nos momentos difíceis da sua vida, te dá colo e te ensina o certo e o errado, te dá um beijo antes de dormir e faz o mundo parecer seguro perto deles!", desabafou Sthefany.

"E eu e meu irmão tivemos a sorte de ter vivido tudo isso com duas mulheres maravilhosas, guerreiras, que pudemos chamar de 'vó', com todo orgulho do mundo! Infelizmente, as duas já me deixaram, com o coração muito apertado de saudade! Tive a honra de ser criada e aprendi o sentido da palavra 'vó' com quem todos os dias esteve ao meu lado, na alegria e na tristeza, minhas avós Nenê e vó Nancy", continuou a atriz, na legenda da foto, onde aparece bebê no colo das duas avós de criação.

"Antes de julgarem, parem e reflitam um pouco: porque depois de anos (eu tenho 26!) uma pessoa aparece dizendo que esta com saudade? Oi? Me parece estranho que ela tenha resolvido matar a 'saudade' depois de tanto tempo num programa de televisão e só de mim e do Kayky, porque claro, vocês não sabem, ela tem mais três netos que também nunca ligou! Será que é saudade isso mesmo? Pra mim isso tem outro nome!", completou.

