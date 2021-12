Stephany Brito aparece de topless em foto no Instagram

O fotógrafo André Nicolau postou, nesta quarta-feira, 30, no Instagram, foto da atriz Stephany Brito em pose sensual. De topless na imagem, Stephany vai estampar numa das próximas edições a capa da revista "Status".

A ex-mulher do jogador Pato, atualmente no Corinthians, está de férias da TV desde "Flor do Caribe". A foto foi feita em uma praia paradisíaca.

adblock ativo