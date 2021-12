Spike Lee filmará passagem do Afródromo

O desfile do Afródromo, no domingo de Momo, no Campo Grande, está com tudo para encantar o mundo pelas lentes do norte-americano Spike Lee. O diretor, que já foi indicado ao Oscar duas vezes, filmará os blocos afro, liderados por Carlinhos Brown, para o documentário Go, Brazil Go.

O filme será lançado em 2014, antes da Copa do Mundo, no Festival de Cannes (França). Além de registrar o cortejo, Lee também gravará entrevista com Brown e com Alberto Pita, presidente da Liga dos Blocos Afro, segundo a assessoria do Afródromo.

adblock ativo