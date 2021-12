"Sou um milagre de Deus", diz Andressa Urach

Andressa Urach se considera uma iluminada ao se recuperar após inflamação na perna por conta do hidrogel. Ela utilizou o Instagram nesta segunda-feira, 26, para falar que é um "milagre de Deus. "Foi ele que me salvou, me perdoou dos meus pecados e me deu uma segunda chance! Não somos nada nessa vida e ninguém pode me julgar além de Deus! Mais uma vez obrigada pelo carinho e #DeusestanoComando! Estou muito feliz de estar viva e voltar aos poucos a andar novamente!", disse a modelo.

A modelo também falou sobre o apoio que recebeu. "Boa tarde amigos, agradeço primeiro a Deus por estar viva hoje, segundo ao Hospital Conceição, a equipe da UTI, direção, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, profissionais altamente qualificados que salvaram a minha vida, em terceiro lugar agradecer a minha família, ao Dr. Julio Vedovato e principalmente a minha mãe que foi meu elo com Deus enquanto estava entre a vida e a morte. Mulher guerreira que orou e jejuou durante 25 dias de luta para salvar minha vida"

