"Sou muito romântica", diz Valesca Popozuda

Quem a vê cantando "beijinho no ombro" nem imagina, mas Valesca Popozuda é uma mulher romântica. "Sou muito romântica, bem atenciosa, mas tenho uma personalidade muito forte que não abre espaço para o homem ditar o que vou ou não fazer, comigo não funciona assim.", garantiu em entrevista à revista Styllus.

Para a publicação, ela ainda falou sobre a música "Eu sou a Diva que Você quer Copiar". "Na verdade quando eu falo "Eu sou a Diva que você quer copiar", eu não me refiro somente a mim, digo no sentido geral, o que todas as mulheres gostariam de dizer para as outras que "pegam no pé dela".

Valesca também é bem família. "Eu procuro em minha folga dar atenção a minha família. Estou diariamente, mesmo em viagens, em contato com minha mãe e meu filho [de 15 anos], não deixo eles 'de lado' em momento algum".

