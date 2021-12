Sósia de Angelina Jolie fica loira para posar nua

Veridiana Freitas, modelo conhecida como sósia de Angelina Jolie, teve que pintar o cabelo de loiro a pedido da revista Playboy. A modelo será a estrela da edição de janeiro da publicação.

Veridiana já teve um affair com o cantor Gusttavo Lima e, à revista, falou sobre o que acha do casal Brad Pitt e Jolie: "Tenho sonhos eróticos e até orgasmos em imaginar dividir a cama com Brad Pitt e Angelina Jolie".

Além de Veridiana, a edição brasileira também terá Kate Moss e o leitor poderá escolher qual capa vai levar para casa, com a sósia de Jolie ou a top model.

