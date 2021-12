Sorveteiro gato: Zack Cerqueira derrete coração da clientela

Leonino, alto, moreno, olhos castanhos, 21 aninhos e... sorveteiro! Zack Cerqueira não é nada modesto e sabe que provoca arrepios na mulherada (e de alguns rapazes também). Diariamente, são muitas as que perguntam se ele acompanha o sorvete comprado.

Ciente de sua beleza e sensualidade, o rapaz não hesitou em representar o estado no Mister Bahia Tur e no Mister Brasil Tur 2014. "Sou fisiculturista e acho que posso ganhar o nacional", diz ele, que teve a iniciativa de procurar os organizadores do evento para se candidatar e levou o prêmio na etapa estadual. "Sou um cara esperto e competitivo. Vou ganhar", diz ele, sem modéstia.

Ganhou também quando largou a área de serviços gerais para vender sorvete. "Montei meu próprio negócio, mas ainda quero fazer um curso de radiologia", revela.

Enquanto o Jornal MASSA!, do Grupo A TARDE, acompanhava as vendas de Zack na Praça do Sol, em Periperi, os 10 litros de sorvete voaram. "Há dias que eu vendo tudo. É o preço que chama atenção. Quatro bolas por um real", conta o sorveteiro, que freia o assédio da mulherada, já que tem namorada.

"Ela tem ciúmes, mas sabe que é tudo profissional", garante.

