Sorvetão revela que Paquitas não podiam assumir namorados

Adréia Sorvetão fez uma revelação da época que ainda participava do Show da Xuxa (Globo). Durante conversa com Heloisa Faissol e MC Brunninha, no reality show "A Fazenda 7" (Record), na madrugada desta quinta-feira, 23, a ex-paquita revelou que elas eram proibidas de assumir seus namorados.

O assunto começou depois que a funkeira contou que seu empresário não deixa ela se apresentar usando aliança de noivado.

Sorvetão logo comparou o seu caso com a da peoa. "Isso acontecia com as Paquitas. Era uma loucura! Ninguém podia dizer que namorava", declarou.

adblock ativo