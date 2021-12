Sorridente, Netinho vai ter alta em breve

Netinho, que está internado há cinco meses, está mais próximo de receber alta do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. "Minha gente, nosso sofrimento está chegando ao fim, graças a Deus e as orações de todos vocês. Netinho está cada diz melhor, animado, feliz, sorridente, fazendo todos os exercícios de fisio e fono para sair daqui o mais breve possível. Ainda não temos uma data prevista para a saída, mas com fé em Deus será em breve. Vamos continuar rezando pois Ele está nos ouvindo", escreveu a assessoria de imprensa do cantor na página oficial do Facebook.

Relembre - O cantor foi internado no Hospital Aliança no dia 24 de abril. Ele foi diagnosticado com tumores benignos no fígado e durante a realização de uma biópsia para a retirada de amostra do material para análise, uma artéria se rompeu e o cantor foi submetido a uma pequena cirurgia. Depois, sofreu uma inflamação em um hematoma causado provavelmente por bactérias do intestino. Netinho passou por uma drenagem cirúrgica para tirar o abcesso que apareceu no fígado.

Ainda em maio, ele foi transferido para a UTI do Hospital Sírio Libanês.

