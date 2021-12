Sophie sobre Daniel: "encantamento à primeira vista"

Sophie Charlotte, que está no ar como Duda em "O Rebu" (Globo), não faz questão de esconder a cara de apaixonada que anda exibindo por aí.

Em entrevista a revista "Contigo!", que chega às bancas nesta quarta-feira, 30, a atriz falou sobre o namoro com Daniel de Oliveira, que também está no elenco da trama das onze da emissora. "Senti um encantamento à primeira vista. Amor você constrói com o tempo. A gente está namorando há dois meses e meio, é muito cedo.", ao ser questionada pelos seus sentimentos.

A paquera entre o casal começou em Buenos Aires, na Argentina, quando os dois foram gravar cenas para "O Rebu". O interesse foi mútuo, mas eles só começaram a ficar quando voltaram da viagem.

Daniel é o primeiro relacionamento que Sophie assumiu desde que terminou seu namoro com Malvino Salvador, em setembro de 2013. No período que ficou solteira, chegou a ser vista em clima de intimidade com Marco Pigossi, seu par na trama "Sangue Bom" (Globo).



Já Daniel não assumia uma nova relação desde que terminou o casamento de oito anos com a atriz Vanessa Giácomo, em 2012.

