Sophie Charlotte se irrita ao falar de sexo em filme

A atriz Sophie Charlotte roubou a cena na pré-estreia do filme Serra Pelada nesta quinta-feira, 10, quando se encerrou o Festival de Cinema do Rio.

Porém, quando questionada sobre as cenas fortes de sexo que faz com o ator Juliano Cazarré no longa, ela se irritou e subiu o tom de voz.

"Isso não me interessa muito, o que me interessa é a história contada no filme. Descontextualizada, a cena pode significar uma coisa; dentro do filme, significa outra", disse ela.

Este foi o primeiro filme na carreira da atriz, que atualmente está na novela Sangue Bom, da Globo.

