Sophie Charlotte posa de bailarina e exibe corpo sequinho

Como já era de imaginar, Sophie Charlotte mostrou que não tem nenhuma gordurinha sobrando em um ensaio de fotos vestida de bailarina para a revista Boa Forma deste mês.

Aos 26 anos e 57 quilos, a atriz é dona de um corpo sequinho e sem músculos muito definidos. Para manter a forma, ela revelou à publicação que gosta de manter o equilíbrio na alimentação. "Eu sempre fui magrinha por fazer muito exercício. Além do balé, treinava jazz e sapateado. Mas gosto de saladas e, quando como bobagem, é em menor quantidade", contou Sophie, lembrando que formou em dança, mesmo depois de ter escolhido a carreira de atriz.

Sophie, que está no ar com a novela "Babilônia" (Globo), disse que ainda cuida da alimentação do seu noivo, Daniel de Oliveira, desde que eles foram morar juntos no apartamento do ator na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A atriz revelou que, de vez em quando, precisa controlá-lo. "Ele é mineiro, né? Às vezes quer algum prato típico, mais pesado, mas agora estamos tentando juntos segurar a onda em busca de uma vida mais saudável", disse.



Confira mais fotos do ensaio de Sophie Charlotte:

