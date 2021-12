Sophie Charlotte mostra boa forma em capa de revista

Pela primeira vez interpretando uma protagonista na televisão, a Amora de Sangue Bom, Sophie Charlotte decidiu que queria um corpo sequinho e delicado, sem músculos saltando. Apostou em um cardápio prático, com alimentos funcionais, que agem como antiinflamatórios no organismo, e na academia, onde faz musculação e corre na esteira.

"Me preocupo mais em manter tudo no lugar do que ganhar músculo", explica. Sophie nasceu em Hamburgo, na Alemanha, e veio morar no Brasil ainda criança. Tem paixão pela dança, que foi parte de sua vida dos 5 aos 18 anos, quando se formou em balé clássico, jazz e sapateado pelo Ballet Helfany Peçanha, de Niterói, no Rio.

Mas a atriz acabou vencendo a bailarina. O corpo guarda a herança da rotina de ensaios na postura, na leveza dos movimentos, nas pernas fortes e definidas.

O novo visual, chanel, foi inspirado na top do momento, Karlie Kloss, e na apresentadora Alexa Chung. "É a primeira vez que tenho o cabelo tão curto. Topei a mudança na hora, porque gosto de me transformar. Não demorei nada para me adaptar." A atriz é capa da revista Boa Forma deste mês, que chega às bancas amanhã, dia 14

