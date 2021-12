Sophia Abrahão e Fiuk não escondem o amor

O romance de Sophia Abrahão e Fiuk, filho do cantor Fábio Júnior, não ficou apenas na viagem do casal pela Europa. De volta ao Brasil, a atriz não perdeu tempo e publicou uma foto abraçada com seu namorado no último domingo, 9, provando que o clima de Dia dos Namorados já chegou para eles. "Domingueira", divulgou Sophia na legenda da imagem postada no seu Instagram.

