Sophia Abrahão é afastada de novela por suspeita de catapora

A atriz Sophia Abrahão - no ar na novela Alto Astral - ficará afastada das gravações porque está com suspeita de catapora.

Segundo o colunista do Uol Flávio Ricco, serão necessários apenas alguns ajustes no roteiro do folhetim, já que nesta semana não há muitas cenas que afetem a história de sua personagem, Gaby.

Outro ator que foi afastado por estar com a doença foi Guilherme Leicam. Ele deve retornar às gravações nesta quinta-feira, 4.

