Sônia Braga será protagonista em série americana

A atriz Sônia Braga confirmou nesta segunda-feira, 18, que será uma das protagonistas do seriado americano The Ordained, do canal CBS.

A produção conta a história de um padre que abandona a religião para se tornar advogado e defender os interesses de sua poderosa família, que tem a personagem de Sônia como matriarca.

A atriz faz parte de um elenco estelar, que ainda conta com atores como Jorge Garcia, de Lost; Audra McDonald, de Private Practice; Nestor Serrano, de 24 Horas e Sam Neill de Jurassic Park.

Sônia Braga está longe das novelas brasileiras desde Páginas da Vida (Manoel Carlos, 2006) , quando interpretou a escultora Antônia Werneck. Recentemente, foi cogitada uma participação em Salve Jorge, novela de Glória Perez exibida pela Globo, mas as negociações não foram adiante.

