Sônia Braga carrega Ingrid Guimarães no colo

A atriz Ingrid Guimarães tem uma relação antiga com Sônia Braga, como prova foto postada pela atriz que fez "Gabriela" na primeira versão exibida pela Rede Globo. "Eu carregando no colo a menininha Ingrid Guimarães!! Ela postou, me enviaram, postei e adorei. Beijos, Ingrid!!!", escreveu Sônia nesta terça-feira. Ingrid, no entanto, ainda não comentou a homenagem.

