"Somos uma família", diz Beyoncé sobre agressão no elevador

Três dias após a divulgação de imagens do incidente ocorrido no elevador de um hotel em Nova York, quando a irmã da cantora Beyoncé agrediu o cunhado, Jay Z, com socos e pontapés, eles finalmente se pronunciaram oficialmente, nesta quinta-feira, 15.

Na nota, divulgada pela agência Associated Press, os três dizem que o episódio foi superado, que Jay Z e Solange assumem sua parcela de culpa na briga e já pediram desculpas um ao outro.

Circularam informações de que a irmã de Beyoncé estaria bêbada e drogada, o que foi negado no pronunciamento.

As imagens da câmera de segurança foram publicadas pelo site de celebridades TMZ na última segunda-feira, 12. O fato, no entanto, aconteceu no dia 5, em uma festa que se seguiu ao tradicional baile do MET (Metropolitan Museum of Art).

Leia a íntegra:

"Como resultado da divulgação do vídeo de segurança do elevador na segunda, 05 de maio, tem havido uma grande especulação sobre o que foi o estopim deste infeliz incidente. Mas o mais importante é que a nossa família superou isso. Jay e Solange assumem suas parcelas de responsabilidade pelo que ocorreu. Os dois têm conhecimento do papel no assunto privado que chegou ao público. Ambos pediram desculpas um ao outro e nós seguimos em frente como uma família unida. As matérias que diziam que Solange estava intoxicada ou apresentando comportamento errático ao longo daquela noite são simplesmente falsos. No fim das contas, famílias têm problemas e nós não somos diferentes. Nós nos amamos e acima de tudo somos uma famíla. Nós deixamos isso para trás e temos a esperança que todos os outros façam o mesmo".

