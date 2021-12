Sombra e água fresca para Magary Lord

Depois de agitar as multidões no Carnaval baiano, o cantor Magary Lord quer saber mesmo é de descansar. Ele está hospedado em um resort numa das praias do Litoral Norte especialmente para relaxar dos dias corridos e da maratona de apresentações em cima do trio. Engana-se, entretanto, quem imagina que o cantor trocou o black semba pela música que toca na piscina do hotel. A verdade é que, apesar da pausa nos shows, ele não para de pensar em sua nova investida internacional.

É que, no mês de abril, o cantor arruma suas malas e parte para os Estados Unidos, para participar do New Orleans Jazz & Heritage Festival. Também estarão no evento atrações de peso como B. B. King, Dave Mathews Band e Earth, Wind and Fire. No roteiro dos shows, Magary incluiu uma performance de percussão, que ele domina bem, e promete surpreender o público.

Ele fará duas apresentações no festival: uma no sábado, dia 27, e outra no domingo, 28. Esta será a segunda vez que Magary viajará para cantar nos Estados Unidos: a primeira foi no ano passado, quando o cantor de black semba se apresentou no Brazilian Day e na Lavagem da 46 Street, ambos em New York.

