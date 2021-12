Solange Almeida tem dia de noiva antes do casamento

Ansiosa para dizer sim ao empresário Wagner Miau no altar, Solange Almeida, vocalista da banda "Aviões do Forró", passou o dia merecido para qualquer noiva nesta quarta-feira (19). As sessões de embelezamento foram com direito a tudo: de massagem com pedras quentes a banho com óleos essenciais. Um luxo só! O casamento dos pombinhos será em Salvador e terá Ivete Sangalo como madrinha.

