Solange Almeida deixa o Aviões do Forró: "Tudo na vida tem um ciclo"

O que já se especulava virou realidade. Solange Almeida deixou a banda Aviões do Forró e vai seguir carreira solo. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 22, pela assessoria de imprensa da artista. "Tudo na vida é um ciclo que tem seu inicio, meio e fim, mas que nem tudo é o fim", disse a cantora no perfil oficial do Facebook.

"Tudo o que vivi se tornarão grandes lembranças em meu coração, podem ter certeza que valeu a pena.", continuou. Ela fez questão de destacar que a relação com Xand continua bem. "Encerro minha história junto a uma das maiores bandas do país com a sensação de dever cumprido, torcendo infinitamente pelo sucesso do meu parceiro e amigo pra vida toda, Xand", afirmou.

A cantora vai seguir com a banda até o Carnaval. Depois, vai se apresentar em carreira solo.

Da redação

