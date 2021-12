Solange Almeida anuncia gravidez no Facebook

Casada há 7 meses com o empresário Wagner Miau, a vocalista da banda Aviões do Forró, Solange Almeida, anunciou que está grávida pelo Facebook. Apesar de informar a gestação, Solange ainda não sabe o sexo do bebê, seu quarto filho. A gestação teria sido descoberta na noite de quarta-feira, 24. Tanto a futura mamãe como o Miau estão felizes da vida com a notícia.

Leia a mensagem deixada por Solange para os fãs no Facebook

"Oi amores! Estou aqui para dividir com vocês um momento muito feliz em minha vida. Tem coisas que pedimos a Deus pra ter, e outras ele nos dá como presente maravilhoso, isso foi o que aconteceu comigo e Wagner, estamos GRÁVIDOS!! Depois de alguns alarmes falsos, ontem foi confirmada a minha gravidez. Embora estivesse sentindo meu corpo diferente, apenas ontem a noite confirmei a gravidez através de exame. Não sabemos sexo e nem a quantidade de semanas. Quero agradecer a todos que torceram por esse momento e até noticiaram sem eu mesma ter certeza do meu estado, foi energia boa! Acredito que o nascimento de uma criança é sempre um momento de felicidade e celebração a vida. Sei que nossa alegria também será a alegria de todos, então já agradeço o carinho e a companhia de todos nessa nova etapa. Bjus mil Solange Almeida e @wagnermiau", escreveu.

