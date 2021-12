Sol loiro confirmado no desfile de 2016

Pelo visto, Claudia Leitte agradou à frente da bateria da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, no Rio. Tanto que o patrono da agremiação, o contraventor Rogério Andrade, já confirmou ela no próximo ano na escola. No desfile do domingo, ela usou uma fantasia que representava o sol e tinha 65 mil cristais, que foram bordados à mão. A peça foi concebida com a ajuda de Claudia e custou cerca de R$ 100 mil

adblock ativo