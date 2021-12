Sofía Vergara é de novo a atriz de TV mais bem paga do mundo

A colombiana Sofía Vergara é pelo terceiro ano consecutivo a atriz de televisão mais bem paga do mundo com rendimentos avaliados em 37 milhões de dólares, segundo uma lista da revista Forbes divulgada nesta quarta-feira, 3.

Vergara, de 42 anos, é conhecida por seu papel na sitcom "Modern Family", pelo qual recebeu cinco prêmios Emmy e ganha 325.000 dólares por episódio.

No entanto, a maior parte das rendas da atriz é oriunda da publicidade, pois ela se tornou a garota propaganda de produtos como Diet Pepsi, maquiagem CoverGirl, xampu Head & Shoulders, a operadora de telecomunicações AT&T e o medicamento Synthroid.

Em segundo lugar, ficou novamente Mariska Hargitay, protagonista da série dramática "Law & Order: SVU", que embolsou 13 milhões de dólares entre junho de 2013 e junho de 2014.

Kaley Cuoco, a Penny de "The Big Bang Theory", ficou em terceiro lugar, com 11 milhões de dólares, em parte pelos anúncios para a Toyota e Priceline.

Sua posição deve mudar no próximo ano, já que agora ganha um milhão de dólares por cada episódio.

Em seguida está Julianna Margulies, que na semana pasada ganhou seu segundo Emmy pela série dramática "The Good Wife", Ellen Pompeo, a dra. Meredith Grey de "Grey's Anatomy", e Cobie Smulders, de "How I Met Your Mother", empatadas com 10 milhões de dólares.

Alyson Hannigan ("How I Met Your Mother"), conseguiu 9,5 milhões de dólares; Amy Poehler ("Parks & Recreation"), 7 milhões; Mindy Kaling ("The Mindy Project") 6,5 milhões; enquanto que Kerry Washington ("The Scandal"), Zooey Deschanel ("New Girl") e Corteney Cox ("Cougar Town") recebem 6 milhões.

